В Париже представили микрокар для курортов Сен-Тропе и Ибица

На автосалоне в Париже представили новый электромобиль Microlino Spiaggina. Об этом сообщает Tegram-канал Microlino Spiaggina.

«Дебютант Парижского автосалона — вполне серийный электрокар Microlino Spiaggina. Это плод экологических изысканий швейцарской компании Micro Mobility. По задумке создателей, эта машина предназначена для лета, для отдыха на самых популярных курортах Европы типа Портофино, Сен-Тропе или Ибица», — говорится в сообщении канала.

Длина багги составляет всего 2,5 метра, а ширина — 1,5 метра. Даже есть небольшой багажник на 230 литров.

Разгоняет Spiaggina батарея емкостью 10,5 кВт/ч и электромотор на 17 л.с. Максимальная скорость — 90 км/час. Запас хода — около 177 км.

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Автомобиль, дизайном передней части напоминающий японский Toyota Land Cruiser, доступен с шестиместной и семиместной компоновкой салона. Доступны три цвета кузова и два варианта отделки интерьера. Длина машины - 5195 мм, колесная база - 2920 мм. Он способен преодолевать брод глубиной 900 мм.

Внедорожник снабжен гибридной силовой установкой с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 268 л.с. и двумя электродвигателями. Суммарная мощность достигает 738 л.с., а запас хода на бензине и электричестве - 1,2 тыс. км. Только на электротяге автомобиль способен проехать до 125 км.

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