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Неадекватный мужчина в трусах и майке бросался на прохожих с лопатой в Челябинске

В Челябинске мужчина в трусах и майке бросался на прохожих с лопатой

В Челябинске неадекватный мужчина с лопатой бросался на случайных прохожих. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в районе остановки «Поселок Бабушкина» на улице Братьев Кашириных. Мужчина в одних трусах и майке с лопатой в руках бросался на прохожих. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Позже на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали дебошира. Мужчину доставили в отдел полиции, туда также вызвали бригаду врачей. Бросавшегося на людей агрессора доставили в медицинское учреждение.

На видео с места происшествия, которое опубликовал Telegram-канал «Челябинск с огоньком», видно, как мужчина кричит и замахивается на людей лопатой. При этом он удерживает рядом с собой женщину. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее в свердловской больнице пациент избил соседа по палате бутылкой за то, что он разговаривал во сне.

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