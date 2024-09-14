Россиянам рассказали о последствиях индексации размера утильсбора

Принятое решение об индексации размера утилизационного сбора неизбежно приведет к росту цен на автомобили. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автомобильного эксперта Игоря Моржаретто.

«Избежать из-за индексации утильсбора повышения цен на машины не получится. Рост ставок этого сбора обрушит рынок автомобилей», — сказал Моржаретто.

До этого стало известно, что Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, с первым увеличением утильсбора стоимость базовых китайских автомобилей взлетит сразу на 300 тыс. рублей или на 10–20% от нынешней цены. Кроме того, он считает, что «АвтоВАЗ» также повысит цены на Lada от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от модели.

В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли. Там напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей.

Ранее сообщалось, что россияне набрали рекордное число автокредитов.