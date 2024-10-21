«За рулем» рассказал, как едет новый российский внедорожник «Комбат»

Построенный на агрегатах «ГАЗ Соболь» внедорожник «Комбат» обладает лучшей геометрической проходимостью и более низким центром тяжести. Об этом сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, опробовавший автомобиль на ходу.

«От угловатого автомобиля буквально веет суровостью. Он и едет «сурово» – хотя, как мне показалось, более мягко, нежели Соболь NN. Ведь у Соболя рессорная задняя подвеска, а у Комбата – пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости», — поделился впечатлениями Кадаков.

По его словам, у «Комбата» центр тяжести ниже, потому что у него рама оригинальной конструкции, позволившая сделать автомобиль комфортнее без потери геометрической проходимости. Колесная база автомобиля уменьшена на 35 мм, но за счет 18-дюймовых колес дорожный просвет составил 250 мм. Агрегаты «Комбата» соответствуют «Соболю»: здесь 6-ступенчатая коробка передач, подключаемый полный привод и двухступенчатая раздаточная коробка, уточнил Кадаков.

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