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В автомобилях Tesla выявили серьезную опасность

Tesla проверит автопилоты 2,4 млн своих автомобилей из-за риска ДТП

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Tesla

В США проверят на безопасность 2,4 млн автомобилей Tesla. Об этом сообщает Reuters.

Экспертиза коснется машин, которые оснащены функцией беспилотного вождения. Диагностику решено провести в связи с несколькими случаями ДТП с участием электромобилей американской компании. Так, в одной аварии автомобиль с активированным автопилотом сбил пешехода, который не выжил.

Отмечается, что если по результатам проверки выяснится, что модели Tesla представляют необоснованный риск для человека, власти потребуют отозвать их из продажи.

До того в Калифорнии полицейские пожаловались на автомобили Tesla. По их словам, машины Илона Маска не подходят для несения службы.

В частности, полицейские пожаловались на то, что офицерам неудобно садиться и выходить из машины, а на заднем сиденье может расположиться только один задержанный. Это значит, что для поимки преступников придется использовать сразу несколько авто. Также полицейские оказались не удовлетворены запасом хода машины. Они пояснили, что ждать зарядки авто с подозреваемым внутри может быть опасно.

С 2035 года в Калифорнии запретят продажи новых авто на бензине и дизеле. В августе для местных полицейских закупили несколько седанов Tesla Model 3. На них потратили порядка $150 тыс. Полицейские доработки обошлись еще в $35 тыс.

Ранее Маск представил беспилотное роботакси.

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