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УАЗ объяснил проблемы с качеством своих автомобилей на СВО санкциями против России

УАЗ признал проблемы с качеством своих автомобилей на СВО

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Телеграм-канал Рогозин

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) столкнулся со сложностями в производстве из-за антироссийских санкций западных стран. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Sollers (владеет УАЗом) в ответ на вопрос о причинах дефектов автомобилей УАЗ, используемых в зоне СВО. До этого завод подвергся критике командира добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем «Барс-Сармат» сенатора Совета Федерации России Дмитрия Рогозина.

«В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков. В связи с этим в максимально сжатые сроки компания начала переход на альтернативных поставщиков ключевых компонентов, что позволило не допустить остановку производства и обеспечить бесперебойные поставки техники», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Sollers.

В компании подчеркнули, что сотрудники автозавода по приглашению Дмитрия Рогозина провели для военных в Запорожской области техсеминар по обслуживанию и эксплуатации автомобилей УАЗ, обсудили усовершенствования конструкции и узлов автомобиля с учетом опыта СВО.

«Дмитрий Рогозин и гендиректор УАЗ Алексей Спирин обсудили форматы сотрудничества для быстрого внедрения в производство спецверсий и наработок, наиболее отвечающих характеру современных боевых задач, а также дальнейшее развитие научно-технического сотрудничества с отрядом «Барс Сармат», — сказали в Sollers.

Выездные мероприятия в компании хотят сделать регулярными. Подробнее о том, с какими поломками ульяновской автотехники столкнулись бойцы на спецоперации и как завод намерен решать эту проблему, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о том, что УАЗ модернизировал двигатель для «буханки».

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