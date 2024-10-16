В Подмосковье открыли движение по участку трассы М-5 «Урал»

В Люберцах Московской области открыли движение по участку трассы М-5 «Урал». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что эту дорогу давно ждали. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина и зампреда правительства России Марата Хуснуллина за поддержку и внимание к проекту.

По данным СМИ, работы над объездной трассой велись на протяжении 15 лет. Открыты были одновременно два построенных Росавтодором участка — помимо островцовского, также появился объезд в районе Ульянино-Непецино. Двигаться по новым отрезкам трассы разрешено со скоростью до 90 км/ч. Данные участки трассы помогут автомобилистам сэкономить в час пик около 1,5 часов пути.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства дороги от Павловской Слободы до М-9. По его словам, в Подмосковье в этом году откроются 35 дорожных объектов.

Ранее в 26 регионах России построили дороги из переработанного мусора.