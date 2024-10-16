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Госдума приняла законопроект о продлении срока обжалования штрафов ГИБДД

В Госдуме приняли законопроект, увеличивающий срок обжалования штрафов ГИБДД

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Госдуме во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому у водителей будет право обжаловать постановления о нарушении ПДД в течение не 10 суток, а 10 календарных дней.

Согласно действующему законодательству, если последний день срока обжалования штрафа ГИБДД выпадает на выходной или праздничный день, он не переносится на ближайший рабочий день. Цель законопроекта — обеспечить гарантии права лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях.

До того президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле.

Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

Также введено лишение водительских прав на срок до 1,5 года за повторное управление автомобилем без номерных знаков.

Ранее сообщалось, что водителям фур запретят уклоняться от взвешивания грузов.

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