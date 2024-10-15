Гражданина Эстонии выдворили из РФ за нарушение ПДД

Суд в Санкт-Петербурге отказался отменить решение о выдворении из РФ гражданина Эстонии, который был задержан после неоднократного нарушения правил дорожного движения и отказался пройти тест на употребление алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Суд принял решение о запрете Соловьеву въезда в РФ до 2 июня 2026 года еще 24 ноября 2023 года. Основанием для этого решения стало то, что в течение трех лет мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности. В России у мужчины проживают отец и бабушка.

До этого семерых граждан Китая решили выдворить из страны за незаконную работу в Москве. С начала 2024 года из России выдворили не менее 39,5 тысяч мигрантов за нарушение закона.

Ранее в Краснодарском крае участника любовных утех на пляже выдворили из РФ.