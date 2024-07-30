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Из России выдворили почти 40 тысяч мигрантов за полгода

ФССП: с начала 2024-го из России выдворили 39,5 тыс. мигрантов за нарушение закона

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

За первое полугодие 2024 года из России за нарушения закона выдворили почти 40 тысяч мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство», — говорится в сообщении ФССП, которая подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев, переживший нападение мигрантов, анонсировал серьезные меры по совершенствованию миграционной политики в России. По его словам, во многом новые инициативы парламентариев станут ответом на преступления мигрантов, однако принятие новых законов потребует времени.

29 июля в пресс-службе Государственной думы Российской Федерации заявили, что председатель ГД Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить законопроект о постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением паспорта гражданина РФ.

Ранее в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов».

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