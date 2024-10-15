Появилось видео с места подрыва автомобиля в Москве

Московская прокуратура опубликовала в своем официальном Telegram-канале видео с места подрыва внедорожника.

«Прокуроры продолжают работу на месте происшествия. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении канала.

Судя по распространенному видео, помимо внедорожника Tank 300, повреждения получил стоящий рядом автомобиль Mazda. У него выбито стекло правой передней двери, а также спущено колесо.

Инцидент произошел 15 октября на юго-западе Москвы. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом в китайском внедорожнике Tank на Профсоюзной улице.

Взрывчатка была заложена со стороны водителя. Предварительно, три человека пострадали, в их числе шестилетний ребенок и двое мужчин.

У мальчика рассечена голова, его госпитализировали. У водителя открытый перелом руки, еще один пострадавший получил осколочное ранение бедра.

Позже стало известно, что самодельная мина взорвалась на капоте автомобиля столичного предпринимателя.

Три дня назад, 12 октября, в Ленобласти взорвались газовые баллоны в автомобиле. По предварительным данным, это произошло во время ремонта автомобиля из-за несоблюдения техники безопасности. В момент взрыва в машине находился сварщик — супруг владелицы авто. Спасти его не удалось. На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, что машина в результате возгорания оказалась полностью уничтожена огнем, у нее оторвана задняя часть крыши.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств.