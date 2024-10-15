Инспекторы ДПС обстреляли машину с тремя детьми в Подольске

В Подольске сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за автомобилем с тонированными передними стеклами. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

Инспекторы заметили автомобиль из-за затонированных стекол и потребовали от водителя остановить машину. Когда тот попытался уйти от них с превышением скорости, полицейские начали погоню. Стремясь скрыться, водитель начал опасно маневрировать и нарушать ПДД, после чего полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух.

Один из пассажиров автомобиля попытался ответить полицейским, выстрелив из «предмета, конструктивно схожего с пистолетом» — тогда правоохранители открыли огонь по колесам автомобиля и машина перевернулась.

Внутри авто находились шесть человек, включая троих детей. Несмотря на аварию, никто не пострадал. К ответственности привлечены водитель и открывший стрельбу пассажир.

До этого полицейские Приморья открыли стрельбу по машине с подростком-водителем в Дальнегорске. Специалисты ведомства заметили автомобиль, который странно двигался и не останавливался, несмотря на требования полицейских, поэтому им пришлось догонять водителя.

Во время погони человек за рулем создавал опасность для других машин, поэтому сотрудники МВД сначала выстрелили в воздух и только после этого направили оружие на автомобиль. Машина остановилась в районе села Сержантово. Выяснилось, что ею управлял 17-летний юноша. По словам самого молодого человека, за руль он сел после просьбы сожителя матери.

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