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Полицейские Приморья открыли стрельбу по машине с подростком-водителем

В Приморье полицейские устроили погоню со стрельбой за подростком-водителем

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Pixabay

Полицейские Приморья открыли стрельбу по машине, в которой за рулем сидел подросток. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Дальнегорске. Специалисты ведомства заметили автомобиль, который странно двигался и не останавливался несмотря на требования полицейских, поэтому им пришлось догонять водителя.

Во время погони человек за рулем создавал опасность для других машин, поэтому сотрудники МВД сначала выстрелили в воздух и только после этого направили оружие на автомобиль.

Машина остановилась в районе села Сержантово. Выяснилось, что ею управлял 17-летний юноша. По словам самого молодого человека, за руль он сел после просьбы сожителя матери.

«Сам нетрезвый владелец автомобиля и мать подростка тоже сидели в машине. А еще с ними ехала общая знакомая с шестилетней дочерью», — сообщается в публикации.

В отношении школьника составили шесть административных протоколов. Сожитель матери юноши также понес ответственность за произошедшее. На него составили два протокола, один из которых — за то, что передал управление лицу без прав.

Ранее в Ленобласти 16-летняя школьница за рулем авто сбила слепого мальчика.

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