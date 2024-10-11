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На трассе Волгоград-Астрахань столкнулись автобус и бетономешалка

МЧС: 10 человек ранены в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Волгоградом

На трассе Волгоград-Астрахань столкнулись вахтовый автобус и бетономешалка. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В результате ДТП были ранены 10 человек, трое из них не выжили. Устранять последствия ДТП прибыли восемь специалистов. Им в помощь выделены две единицы техники.

До этого в Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом.

По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные «Gelly» и экскурсионный автобус без пассажиров.

После этого в автомобили, участвующие в ДТП, врезались еще две иномарки, задев при этом пешехода. Всего в аварии участвовали шесть транспортных средств. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Подмосковье арестовали водителя грузовика после массовой аварии на трассе М-2 в Серпухове.

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