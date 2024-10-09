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«Газель» врезалась в экскурсионный автобус на трассе в Сочи

В Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом

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Телеграм-канал 23 МВД

На Краснополянской трассе в Сочи произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает УМВД по Краснодарскому краю.

В Сочи на трассе Адлер — Красная Поляна затруднено движение из-за массового ДТП. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные «Gelly» и экскурсионный автобус без пассажиров.

После этого в автомобили, участвующие в ДТП, врезались еще две иномарки, задев при этом пешехода. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Иркутской области лежащий на дороге медведь стал причиной массовой аварии. ДТП произошло на 138-м километре автодороги «БратскУсть-Илимск», на дороге уже лежал медведь, сбитый ранее. Водитель другой машины наехал на животное, после чего съехал в кювет. Рядом оказался водитель грузовика, который решил помочь первому участнику ДТП. В этот момент по дороге ехала женщина на иномарке, она не смогла вовремя притормозить, поэтому врезалась в большегруз.

Ранее в Подмосковье арестовали водителя грузовика после массовой аварии на трассе М-2.

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