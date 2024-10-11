В России возбудили дело после столкновения двух пассажирских автобусов

В Татарстане возбудили дело из-за дорожной аварии с участием двух пассажирских автобусов. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирских автобусов», — говорится в сообщении.

По данным СК, авария произошла 11 октября на 1100 км трассы М7 «Волга», в результате столкновения пассажирских автобусов пострадали два человека, их спасти не удалось. Следователями возбуждено уголовное дело по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушения правил дорожного движения.

По данным следствия, водитель одного из автобусов не уступил дорогу другому автобусу, следовавшему без пассажиров.

Пресс-служба прокуратуры региона рассказала, что на место ДТП приехал и.о. прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль над железнодорожными переездами из-за аварий.