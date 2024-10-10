Стало известно, когда седаны Lada Aura появятся у дилеров

Первые экземпляры седана Lada Aura ожидаются у дилеров в конце октября. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского.

По его мнению, доля Aura в структуре продаж Lada будет зависеть от спроса и объемов производства. На старте она, скорее всего, не превысит 5%. Однако со временем увеличится в зависимости от планов производства и продаж.

9 октября президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки премиального автомобиля Lada Aura.

Сборка автомобиля производится на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

«Здорово! Я вас с этим поздравляю — вас и весь коллектив автовазовцев», — поздравил Путин коллектив завода по видеосвязи.

До этого стало известно, что базовая версия автомобиля Lada Aura, созданная на платформе Lada Vesta, будет продаваться на российском рынке за 2,6-2,8 млн рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что цена более чем в 3 млн рублей будет установлена на максимально оснащенную версию модели. В ней будут некоторые компоненты от Aurus — премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял ранее, что цена Lada Aura превысит 3 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, сколько будет стоить минивэн Lada.