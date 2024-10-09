Путин дал старт массовому производству новой модели Lada

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки премиального автомобиля Lada Aura. Об этом сообщает РИА Новости.

Сборка автомобиля будет производиться на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

«Здорово! Я вас с этим поздравляю — вас и весь коллектив автовазовцев», — поздравил Путин коллектив завода по видеосвязи.

В июле текущего года глава государства лично тестировал Lada Aura — он проехал на автомобиле по участку трассы М-11 Москва — Петербург и назвал машину «хорошей, комфортной и управляемой».

До этого стало известно, что базовая версия автомобиля Lada Aura, созданная на платформе Lada Vesta, будет продаваться на российском рынке за 2,6-2,8 млн рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что цена более чем в 3 млн рублей будет установлена на максимально оснащенную версию модели. В ней будут некоторые компоненты от Aurus — премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял ранее, что цена Lada Aura превысит 3 млн рублей.

Ранее выяснилось, когда «АвтоВАЗ» представит новый кроссовер.