В Казани Toyota столкнулась с автомобилем ДПС, сопровождавшим Рустама Минниханова

Полицейский автомобиль столкнулся с машиной Хозуправления при Кабмине Республики Татарстан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Toyota Land Cruiser Хозуправления при Кабмине РТ столкнулся с машиной ДПС напротив «Тюбетейки». Предварительно, машина инспекторов сопровождала Рустама Минниханова. Land Cruiser пересек двойную сплошную. За рулем был водитель Айрат Зарипов. Ехал один, не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с внедорожника тут же скрутили номера, к месту аварии подъехала еще одна правительственная Toyota.

До этого в Дагестане фура Volvo, перевозящая древесину, попала в ДТП.

Дорожная авария случилась ночью 4 октября на трассе Астрахань — Махачкала на въезде в село Калиновка Тарумовского района. 37-летний водитель фуры не справился с управлением, и она съехала на обочину, где опрокинулась на полицейский автомобиль Škoda Octavia. Проблесковые маячки были включены.

Затем фура сбила инспектора ДПС, который стоял у патрульного автомобиля, и 36-летнего водителя «КАМАЗа» — на мужчину составляли протокол.

Ранее сообщалось, что слепой водитель врезался в автомобиль бойца ММА в Дагестане.