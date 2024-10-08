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Российский автодилер «Рольф» выйдет на рынки Центральной Азии

Дилерский холдинг «Рольф» заявил о своей экспансии в страны Центральной Азии

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский дилерский холдинг «Рольф» выйдет на рынки стран Центральной Азии. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на главу компании Умара Кремлева.

«Кроме того, сетка «Рольфа» распространится на крупные регионы РФ. В 13 новых регионах появятся дилерские центры холдинга», — говорится в публикации.

Цели экспансии холдинга на рынок Центральной Азии пока неизвестны.

До этого «Рольф» был выведен из-под управления Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Активы «Рольфа» были переданы под управление Росимущества указом президента в декабре 2023 года. Речь шла об акциях «Рольфа», принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и «Рольф моторс», а также о долях в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

В сентябре 2024 года «Рольф» заявил, что хозяином холдинга стал Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что дилер «Рольф» выпустит собственный автомобиль.

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