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На месте ДТП с самосвалом в Подмосковье решили резать отбойники из-за пробки

Появилось видео с резкой отбойников на месте ДТП с самосвалом в Подмосковье

В Подмосковье на месте ДТП, где китайский грузовик смял более 10 машин, решили резать отбойники из-за пробки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Движение в районе ДТП перекрыто. Дорожники режут отбойники, чтобы сделать разворот», — говорится в публикации.

Отмечается, что в районе аварии образовалась большая пробка.

ДТП произошло 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

Всего водитель большегруза протаранил семь автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее появилось новое видео с места жесткого ДТП с самосвалом в Подмосковье.

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