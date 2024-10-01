Илон Маск предупредил об исчезновении бензинового транспорта

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в будущем мир пересядет на электрический транспорт. Об этом он рассказал в X (ранее Twitter).

«Почти все средства передвижения в долгосрочной перспективе станут полностью электрическими», — заявил Маск.

По его мнению, автомобили с ДВС станут редкостью, как это когда-то произошло с лошадьми.

До этого сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск, несмотря на снижение состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в США.

Его состояние оценивается в $244 млрд. При этом за последний год предприниматель «обеднел» на $7 млрд.

Второе место в списке богатейших людей США занял основатель Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $197 млрд. На третьем месте — Марк Цукерберг, состояние которого достигло $181 млрд благодаря резкому росту стоимости акций компании.

Ранее продажи китайских электромобилей обрушились в августе.