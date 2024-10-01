Перечислены китайские марки, которые покинут РФ после повышения утильсбора

С российского рынка после повышения утильсбора могут уйти несколько китайских автобрендов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных дилеров.

«Возможно, что рынок могут покинуть маловостребованные среди граждан страны китайские бренды. Например, модели Livan и FAW. Их продажи по итогам первого полугодия текущего года составили всего 1,7 тыс. и 3,4 тыс. единиц соответственно. Это с учетом достаточно бюджетной стоимости машин. Если они станут еще дороже из-за роста утильсбора, спрос на них окончательно пропадет, и импортировать их в РФ станет невыгодно», — сказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша уверена, что уйти могут только те китайские производители, которые и без того едва держатся на нашем рынке на грани рентабельности. Это Kaiyi, Forthing, Haima, Skywell.

До этого стало известно, что Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, с первым увеличением утильсбора стоимость базовых китайских автомобилей взлетит сразу на 300 тыс. рублей или на 10–20% от нынешней цены. Кроме того, он считает, что «АвтоВАЗ» также повысит цены на Lada от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от модели.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли. Там напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей.

Ранее выяснилось, что будет с ценами на Lada после повышения утильсбора.