Россиянам рассказали, насколько подорожают автомобили после повышения утильсбора

Цены на автомобили начнут расти уже с 1 октября, сообщают «Известия» со ссылкой на главного редактора «За рулем» Максима Кадакова.

«Некоторые дилеры уже получили от импортеров письма с уведомлениями, что прайсы будут переписаны. Понятно, что не все бренды и не все модели, но в этих письмах в среднем было от 5 до 8%, — рассказал эксперт.

По словам Кадакова, автомобили ценой 2,2–2,5 млн рублей прибавят 120–150 тыс. рублей, автомобили ценой 4,5–5 млн рублей, подорожают на 200–250 тыс. рублей.

Сейчас легкая неразбериха, дилер думает одно, импортер — другое, но в итоге заложат «утиль» в цену, это очевидно, пояснил Кадаков.

Отмечается, что повышение утильсбора коснется только автомобилей, ввезенных после 1 октября.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на Конвенции РОАД до этого рассказал «Газете.Ru», что утвержденное постановлением правительства России повышение ставок утилизационного сбора приведет к серьезному подорожанию автомобилей.

В начале сентября сообщалось, что в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.

Ранее россиянам рассказали о последствиях индексации размера утильсбора.