Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подсчитано, в каких регионах России больше всего китайских машин

НАПИ: наибольшая доля китайских машин ездит в Санкт-Петербурге

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России по состоянию на 1 июля 2024 года зарегистрировано 1,9 млн китайских автомобилей, что составляет 3,6% парка легковых машин в целом по стране. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«Лидирует по доле китайских автомобилей в региональном парке Санкт-Петербург, где почти 6% эксплуатируемых автомобилей — китайские. Второе место с небольшим отрывом занимает Москва», — отмечается в исследовании.

В столице доля китайских машин составляет 5,6%, в Московской области она достигла 4,7%. В абсолютном выражении по числу китайских машин лидирует столица: в Москве зарегистрировано 263 тыс. таких автомобилей. Московская область (157,7 тыс. машин) находится на втором месте, за ней следуют Санкт-Петербург (127,3 тыс. машин), Краснодарский край (101,1 тыс.), Татарстан (65,6 тыс.) и Ростовская область (58,4 тыс. китайских автомобилей).

Ранее «АвтоВАЗ» назвал цену электрического Lada e-Largus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами