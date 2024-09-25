Подсчитано, в каких регионах России больше всего китайских машин

В России по состоянию на 1 июля 2024 года зарегистрировано 1,9 млн китайских автомобилей, что составляет 3,6% парка легковых машин в целом по стране. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«Лидирует по доле китайских автомобилей в региональном парке Санкт-Петербург, где почти 6% эксплуатируемых автомобилей — китайские. Второе место с небольшим отрывом занимает Москва», — отмечается в исследовании.

В столице доля китайских машин составляет 5,6%, в Московской области она достигла 4,7%. В абсолютном выражении по числу китайских машин лидирует столица: в Москве зарегистрировано 263 тыс. таких автомобилей. Московская область (157,7 тыс. машин) находится на втором месте, за ней следуют Санкт-Петербург (127,3 тыс. машин), Краснодарский край (101,1 тыс.), Татарстан (65,6 тыс.) и Ростовская область (58,4 тыс. китайских автомобилей).

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