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Российские рекламщики потребовали от дистрибьюторов китайских авто миллиард рублей

На дистрибьютеров китайских авто подали в суд из-за долга в миллиард рублей

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению четыре иска от российских рекламных агентств к дистрибьюторам китайских автомобилей. Об этом сообщают «Ведомости». Совокупная сумма требований по искам составила один миллиард рублей.

Претензии заключаются в неоплате оказанных услуг. Так, самый крупный иск от «Лайон коммьюникейшнз». Фирма хочет отсудить у дистрибьютора марки Baic 592 млн рублей, а с дистрибьютора SWM — 88,6 млн рублей.

Сумму 363 млн рублей от дистрибьютора марки Kaiyi планирует взыскать IVK Media Solutions, а DOT Digital Agency с этого же дистрибьютора — 5 млн рублей.

До этого Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение об истребовании активов автодилера «Рольф» в пользу государства по иску Генпрокуроры РФ.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Бизнесмены перевели на счета подконтрольной Петрову кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности, — 4 млрд рублей.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф», а также его активов во временное управление Росимущества.

В мае 2024 года Петров заявил, что планирует судиться из-за национализации компании в РФ. Тогда адвокаты предпринимателя подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах — договора, из которого Россия до сих пор не вышла.

Ранее сообщалось, что бывшего главу «АвтоВАЗа» Бу Андерссона оштрафовали на часть зарплаты.

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