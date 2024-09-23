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Стало известно, в каких регионах России покупают больше всего автомобилей

«Автостат Инфо» перечислил 10 регионов РФ с наибольшим спросом на новые авто

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Кирилл Брага/РИА Новости

Наибольшее количество новых легковых автомобилей в августе 2024 года приобрели жители Центрального федерального округа, сообщает «Автостат Инфо».

«Объем авторынка вырос здесь в августе 2024 года на 19% к прошлому году и составил 50,8 тыс. единиц. На 52% в тот же период увеличились продажи новых легковушек в Приволжском округе (до 33,4 тыс. авто) и на 31% возросли показатели реализации новых машин на рынке Северо-Западного ФО (до 17,1тыс.)», — отмечается в сообщении исследовательской компании.

Лидером рынка новых легковых автомобилей России стала Москва. За месяц там продано 23 тыс. новых машин. За ней следует Московская область (9,7 тыс. машин), Санкт-Петербург (6,6 тыс.), Татарстан (6,1 тыс. машин), Краснодарский край (6 тыс. машин). Также в десятку регионов с наибольшими продажами вошли Самарская область, Башкирия, Калининградская, Нижегородская и Свердловская области.

Ранее стало известно, что в России в 2025 году начнутся продажи нового кроссовера Omoda C7.

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