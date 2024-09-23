В Госдуме одобрили штрафы за опасное вождение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах за опасное вождение. Об этом сообщает ТАСС.

«Рекомендовать Госдуме принять в первом чтении проект федерального закона № 644297-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Предложить Совету Госдумы включить указанный законопроект в проект порядка работы Госдумы 1 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении», — говорится в решении комитета.

До этого сообщалось, что Госдума осенью рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов за опасное вождение. Если закон будет принят, он вступит в силу с 2025 года. Опасное вождение включает невыполнение требований уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом, перестроение в условиях интенсивного движения при заполненных полосах, а также несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала.

Штраф за первое нарушение составит от трех до пяти тыс. рублей. При повторном нарушении возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев. По словам авторов инициативы, до 80% дорожно-транспортных происшествий происходят из-за агрессивного вождения.

Ранее сообщалось, что Госдума увеличит штраф за отказ водителей останавливаться по требованию полиции.