Въезд и выезд из Тихорецка остается ограниченным и осуществляется только по федеральной трассе Ростов — Махачкала (М29). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

«В остальных направлениях движение ограничено», — рассказал чиновник.

Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Из атакованного дронами Тихорецкого района эвакуировали 1200 жителей. Пункт временного размещения был открыт в Тихорецке.

Утром Минобороны России отчиталось о 101 сбитом за ночь беспилотнике ВСУ. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью (53), Краснодарским краем (18) и акваторией Азовского моря (16).

Ранее два дрона ВСУ атаковали электроподстанцию в Тихорецке.