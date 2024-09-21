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Въезд и выезд из Тихорецка остается ограниченным

Глава Тихорецкого района Перепелин: въезд и выезд в Тихорецк идет только по М29

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Въезд и выезд из Тихорецка остается ограниченным и осуществляется только по федеральной трассе Ростов — Махачкала (М29). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

«В остальных направлениях движение ограничено», — рассказал чиновник.

Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Из атакованного дронами Тихорецкого района эвакуировали 1200 жителей. Пункт временного размещения был открыт в Тихорецке.

Утром Минобороны России отчиталось о 101 сбитом за ночь беспилотнике ВСУ. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью (53), Краснодарским краем (18) и акваторией Азовского моря (16).

Ранее два дрона ВСУ атаковали электроподстанцию в Тихорецке.

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