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Евразийский женский форум парализовал движение в Петербурге

В Петербурге десятибалльные пробки из-за проведения Евразийского женского форума

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

В Санкт-Петербурге десятибалльные пробки по всему городу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Местные жители связывают это с проведением в городе Евразийского женского форума.

«Аномальные пробки в Петербурге начались в час дня. При этом объявлений, что КАД закрыт, водители не заметили. Из-за перекрытий образовались заторы, встали фуры, машины скорой помощи. Предположительно, ситуация на дорогах связана с проведением Евразийского женского форума, где вчера выступал Владимир Путин», — говорится в сообщении.

По данным RIA Kremlinpool, президент России Владимир Путин и сегодня работает в Санкт-Петербурге. Он продолжит обсуждать вопросы укрепления и повышения боеготовности Вооруженных сил России на одном из оборонных предприятий северной столицы.

До этого стало известно, что в Москве построят три новые платные трассы.

Новые трассы позволят снизить загруженность дорог и улучшить транспортную доступность девяти районов Москвы, где проживают порядка 1,3 миллиона человек.

Одна из дорог соединит район Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с районом Хорошево-Мневники, она пройдет в обход Волоколамского шоссе.

Вторая протянется от севера столицы до «Москвы-Сити». Третью дорогу проложат от бывшей промзоны «ЗИЛ» до юга и юго-запада города в обход Третьего транспортного кольца (ТТК).

Ранее сообщалось, что строительство Южной рокады в Москве завершено на 91%.

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