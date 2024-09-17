Россиянам рассказали, насколько подорожают новые автомобили к концу года

Цены на новые автомобили в России к концу 2024 года вырастут на 15%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина. Он отметил, что повышение утильсбора этого года не повлияет существенно на стоимость новых автомобилей, поскольку многие производители задолго до ожидаемой индексации начали закладывать расходы на оплату утильсбора в конечную стоимость своей продукции.

«Прайсы в сегменте новых машин будут повышаться постепенно, и к концу года вырастут на 10–15%. Однако специальные предложения от дилеров и производителей позволят россиянам все также обновлять личный транспорт, в том числе за счет программы трейд-ин и заемных средств», — приводит слова Житнухина «Автостат».

До этого стало известно, что Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, с первым увеличением утильсбора стоимость базовых китайских автомобилей взлетит сразу на 300 тыс. рублей или на 10–20% от нынешней цены. Кроме того, он считает, что «АвтоВАЗ» также повысит цены на Lada от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от модели.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли. Там напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» будет продавать Lada Vesta с новыми опциями от 1,5 млн рублей.