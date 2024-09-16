Россиянам рассказали, стоит ли покупать подержанный автомобиль

Россиянам не рекомендуется покупать б/у автомобили без необходимости, даже несмотря на то, что по прогнозу цены на них вырастут осенью 2024 года. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, покупать такие машины можно только в том случае, если они необходимы и востребованы. Эксперт отметил, что в повышении цен на подержанные авто нет ничего необычного, потому что их стоимость зависит от стоимость новых вариантов.

«Поэтому совершенно понятно, что, когда дорожают одни модели, это происходит и с другими. Возможно, мы даже столкнемся с большим ростом цен на б/у, чем на новые машины», — сказал Шапарин.

При этом эксперт уточнил, что цены на машины в ближайшее время не снизятся, потому что на рынок не поступили дополнительные автомобили.

Аналитическое агентство «Автостат» до этого сообщало, что в августе 2024 года средняя цена автомобиля с пробегом на российском рынке составила 1,48 млн рублей. Таким образом, этот показатель впервые за долгое время опустился ниже отметки 1,5 млн рублей.

Ранее автоэксперты дали советы по выбору б/у автомобиля.