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Появилось видео с черной кошкой, которая не решилась перейти дорогу кортежу Путина

Черная кошка не решилась перебежать дорогу кортежу Путина и попала на видео

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Телеграм-канал «ЗАРУБИН»

Черная кошка не решилась перебежать дорогу перед автомобилями кортежа президента России Владимира Путина и повернула обратно. Видеозапись инцидента в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», — написал Зарубин.

На видео видно, что животное попыталось перебежать дорогу напротив арки, в которую в этот момент въезжал кортеж из трех автомобилей со спецсигналами. Кошка добежала до середины дороги, остановилась на секунду и посмотрела на приближающийся лимузин. После этого она быстро развернулась и убежала прочь через газон.

Ранее в Приморье женщина выпрыгнула из такси на ходу, испугавшись поведения водителя.

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