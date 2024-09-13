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Выяснилось, когда взлетят цены на подержанные автомобили в России

«Авто.ру»: в октябре автомобили с пробегом в РФ подорожают на 15%

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AP Photo/David Zalubowski

В октябре 2024 года подержанные автомобили в России подорожают на 15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина.

«Из-за активных продаж новых авто постепенно увеличивается и выбор подержанных, и это в совокупности с повышением утильсбора и с ростом объемов импорта производит эффект замедления снижения цен на автомобили с пробегом. По нашим оценкам, сентябрь мы проживем в равновесном состоянии, но, начиная с октября, скорее всего, увидим рост цен на автомобили с пробегом, вплоть до 15%», — прогнозирует директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

С 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%. В преддверии этого россияне бросились скупать легковушки. Спрос на них за июль взлетел на 42,4%. Всего за месяц было продано 136,2 тыс. машин.

Ранее стало известно, какие китайские авто россияне покупают охотнее всего.

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