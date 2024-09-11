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Стало известно, как будет выглядеть новый кроссовер Volkswagen

Volkswagen показал на фото обновленный кроссовер Taos

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Volkswagen

Немецкая компания Volkswagen распространила изображение обновленного кроссовера Taos. Дебют модели состоится 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

Судя по изображению, автомобиль получит измененную решетку радиатора с подсветкой верхней части и новые фары. Кроме того, ожидается, что изменится пластика бамперов, дизайн колесных дисков, а задние фонари получат перемычку.

Volkswagen Taos официально продавался на российском рынке. Кроссовер поставлялся с моторами 1.4 и 1,6 л. Коробки передач — механическая, роботизированная или классическая автоматическая. Привод передний или полный.

До этого стало известно, что в России поступит в продажу гибридная версия седана Voyah Passion.

Гибридный седан отличается от обычного измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник». Внутри у Voyah Passion установлен 1,5-литровый турбомотор на 136 л.с., который заряжает тяговую батарею. Седан получил пару электромоторов на 177 и 217 л.с. Максимальная мощность - 530 л.с.

Ранее сообщалось, что седан Chery Arrizo 8 получит в России топовую комплектацию Ultra.

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