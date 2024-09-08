Пьяный россиянин затащил в автомобиль ребенка и попал на видео

В Краснодарском крае нетрезвый мужчина затащил девочку в возрасте 5-7 лет в автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Жесть Краснодара и Края».

«Эту ситуацию увидела толпа подростков и вступились за девочку так как после того как девочка выскочила из машины и это пьяное существо пыталось ее сбить автомобилем.... Как итог ребенка вытащили из под колес а этот товарищ избил подростка ( 17 лет) который спасал ребенка», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Помимо этого, мужчина также въехал в забор. На место прибыла полиция, ключи от машины забрали сотрудники.

До этого в Екатеринбурге блогер Виталий Реутов залез на капот Porsche, оскорбил украинцев, а затем ударил прохожего, который причислил себя к ним.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина стоит на капоте автомобиля с бутылкой в руках и выкрикивает оскорбления в адрес украинцев. Затем блогер ударил в лицо кулаком прохожего, который заявил, что он с Украины. По словам Реутова, это была провокация и мужчина на самом деле русский. Он напомнил, что с самого начала СВО поддерживал военных. Также у него набита татуировка с президентом Владимиром Путиным.

Ранее фанат решил залезть в машину группы «Корни» для исполнения желания и попал на видео.