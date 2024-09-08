Фанат решил залезть в машину группы «Корни» для исполнения желания и попал на видео

В автомобиль к группе «Корни» попытался залезть фанат. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«В машину к группе «Корни» пытался пробиться буйный фанат из Мурино — решил, что на день рождения города он заслуживает исполнения собственного желания. Поклонника пришлось быстро крутить и прижимать к асфальту», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видна потасовка между фанатом и охраной. На фоне автомобиль звезд покидает место происшествия.

До этого в Екатеринбурге блогер Виталий Реутов залез на капот Porsche, оскорбил украинцев, а затем ударил прохожего, который причислил себя к ним.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина стоит на капоте автомобиля с бутылкой в руках и выкрикивает оскорбления в адрес украинцев. Затем блогер ударил в лицо кулаком прохожего, который заявил, что он с Украины. По словам Реутова, это была провокация и мужчина на самом деле русский. Он напомнил, что с самого начала СВО поддерживал военных. Также у него набита татуировка с президентом Владимиром Путиным.

Ранее двое казахстанцев проиграли в казино автомобили под предлогом их постановки на учет.