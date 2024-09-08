В Казахстане стали выпускать обновленный бестселлер Hyundai

В Казахстане начали выпускать рестайлинговый внедорожник Hyundai Tucson. Сборкой занялось предприятие Hyundai Trans Kazakhstan в составе группы «Астана Моторс», сообщает ее пресс-служба.

Стоимость новинки стартует от 14,2 млн тенге (2,6 млн рублей по курсу). В базовой комплектации автомобиль получил двухлитровый «атмосферник» на 150 л.с., шестиступенчатый «автомат» и передний привод. Также внедорожник оснащается подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, дисплеем медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. В обновленной версии автомобиль получил измененный салон.

Hyundai Tucson — лидер продаж марки в Казахстане.

До этого в России в августе начали дешеветь новые автомобили. Цены снизились на ряд моделей, официально не представленных в нашей стране.

По данным СМИ, новые Hyundai Tucson подешевели на 4% до 3,95 млн рублей, также на 4% снизилась цена на Mercedes-Maybach S-Class (до 36,1 млн рублей против прежних 37,6 млн рублей). Также в России снизились цены на кроссоверы Mazda CX-5, Toyota RAV4 и китайские электрокары Zeekr.

Ранее двое казахстанцев проиграли в казино автомобили под предлогом их постановки на учет.