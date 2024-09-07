Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минтранса поддержал строительство моста через Алдан

Глава Минтранса Старовойт выступил за строительство моста через Алдан в Якутии

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости на ВЭФ высказался за строительство моста через реку Алдан для обеспечения безопасного движения между Якутией и Магаданской областью.

В декабре 2023 года глава Якутии Айсен Николаев заявил, что строительство моста через реку Лену, который позволит обеспечить круглосуточное транспортное сообщение для более 80% населения Якутии и его протяженность составит более 3 километров, будет завершено к 2028 году.

«С другой стороны понимаем, что одного моста будет недостаточно, нужно уже смотреть вперед, потому что по федеральной автомобильной дороге «Колыма» следующий мост — через Алдан», — сказал Старовойт.

Министр отметил, что этот мост будет востребован для зимнего завоза, а также безопасного движения автомобилей между Якутией и Магаданской областью.

В июне президент РФ Владимир Путин обсуждал проблему строительства моста через реку Лену с главой Минфина Антоном Силуановым.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин высказался насчет моста на Сахалин.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами