Глава Минтранса поддержал строительство моста через Алдан

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости на ВЭФ высказался за строительство моста через реку Алдан для обеспечения безопасного движения между Якутией и Магаданской областью.

В декабре 2023 года глава Якутии Айсен Николаев заявил, что строительство моста через реку Лену, который позволит обеспечить круглосуточное транспортное сообщение для более 80% населения Якутии и его протяженность составит более 3 километров, будет завершено к 2028 году.

«С другой стороны понимаем, что одного моста будет недостаточно, нужно уже смотреть вперед, потому что по федеральной автомобильной дороге «Колыма» следующий мост — через Алдан», — сказал Старовойт.

Министр отметил, что этот мост будет востребован для зимнего завоза, а также безопасного движения автомобилей между Якутией и Магаданской областью.

В июне президент РФ Владимир Путин обсуждал проблему строительства моста через реку Лену с главой Минфина Антоном Силуановым.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин высказался насчет моста на Сахалин.