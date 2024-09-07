Водителя из Узбекистана заподозрили в сексуальном интересе к сбитой девочке

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера против водителя, который сбил шестилетнюю девочку в Невском районе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, дело возбудил Следственный комитет. Наезд произошел 30 августа, когда девочка гуляла с матерью во дворе на улице Крыленко. Катавшуюся на велосипеде девочку сбил 22-летний гражданин Узбекистана, который ехал на Volkswagen Polo. Позднее в соцсетях появилось видео, как мужчина сидит рядом с пострадавшей вместе с другими очевидцами и трогает ее за голые ноги.

По предварительной информации, подозреваемый 2 сентября уехал из России.

Возбудить уголовное дело против мигранта поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее была названа предварительная причина пожара на многоэтажной парковке в Подмосковье.