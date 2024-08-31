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Chery представила в Китае новый кроссовер, который привезут в Россию

В Китае представили новый Chery Tiggo 7 Plus, который появится в России

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Autohome

Обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 Plus 2025 года официально представили на автосалоне в китайском Чэнду. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Из видимых изменений — решетка радиатора стала еще больше и получила другой рисунок в стиле Tiggo 8L. Сзади появилась единая линия фонарей со сложным рисунком. Название бренда сместилось чуть выше.

В салоне изменился лишь руль, который получил сенсорное управление.

Под капотом кроссовера установлен 1,6-литровый турбированный двигатель. В Китае отдача составляет 197 л.с. Коробка передач восьмиступенчатая, автоматическая.

По данным портала, обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 Plus появится в России. Однако точные сроки премьеры неизвестны.

До этого стало известно, что китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций седана Arrizo 8 в России.

Если раньше автомобиль был доступен в версиях Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE, то теперь он предлагается в комплектациях Active, Comfort и Prime. Кроме того, базовая комплектация седана подорожала на 50 тыс. рублей и теперь стоит от 2,85 млн рублей.

В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, задние датчики парковки в сочетании с камерой заднего вида, полный «зимний пакет», двухзонный климат-контроль.

Ранее сообщалось, что BYD показал новый хетчбэк Seal 06GT.

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