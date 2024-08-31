«АвтоВАЗ» приостановил отгрузку новых Lada Vesta дилерам

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» временно приостановил отгрузку новых Lada Vesta дилерам из-за проблем с электроникой. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«Ассортимент отгрузки 31 августа, только Гранта и Нива, единичные экземпляры Весты попадаются, это из старых складских запасов, отгрузка Весты пока заблокирована до устранения недочетов по электронике, готовые автомобили складируют в отстойник на территории старого трека», — говорится в сообщении Avtograd News.

До этого паблик сообщал, что после начала выпуска Lada Vesta с новыми опциями, обнаружилось, что у таких автомобилей программное обеспечение стало работать некорректно. При снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля.

Также стало известно, что 26 августа «АвтоВАЗ» начал массовый выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости (ESC).

В компании отметили, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет Lada Vesta для замены потрескавшихся лобовых стекол.