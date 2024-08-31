В России появится новый переднеприводный грузовик

Горьковский автозавод (ГАЗ) разрабатывает новый переднеприводный грузовик SDV 3.5 для работы в маркетплейсах. Об этом сообщает quto.ru. Помимо электрической версии, клиентам предложат машину с традиционным мотором.

«Мы разработали концепт автомобиля с электромотором в соответствии с современными трендами, но, исходя из потребностей клиента, предусматриваем, что у нас появится модификация и с двигателем внутреннего сгорания», — заявил директор по развитию и инновациям Горьковского автозавода Андрей Кузнецов.

У фургона сдвижные боковые двери, а также сквозной проход между кабиной и грузовым отсеком. Сзади предусмотрены откидной пандус и автоматические двери роллетного типа.

Отмечается, что цифры в названии модели означают полную массу, а аббревиатура — «Универсальный автомобиль для служб доставки». Сейчас машина проходит испытания.

До этого стало известно, что ГАЗ выпустит полноприводный «Соболь NN» в пяти типах кузова.

Среди доступных к покупке вариантов окажутся цельнометаллический фургон, грузопассажирский «комби», микроавтобус, бортовой грузовик и простое шасси.

Базовая версия имеет штатную медиасистему, парктроники и климат-контроль. Пока новинку оснащают только 2,5-литровым турбодизелем на 150 л.с. и шестиступенчатой МКП.

Отмечается, что крутящий момент мотора составляет 420 Н∙м, однако при 1000 об/мин доступны 305 Н∙м.

Ранее стало известно, когда ГАЗ запустит продажи полноприводного «Соболя NN».