Россиянам рассказали, какой расход масла в двигателе считается нормальным

Несмотря на то что автопроизводители часто указывают верхнюю границу расхода моторного масла вплоть до 1 литра, правильно эксплуатирующийся мотор не требует долива масла от замены до замены. Об этом заявил автомобильный эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Грамотно спроектированные, качественно изготовленные и правильно эксплуатирующиеся двигатели не требуют долива масла от замены до замены. Единственное, отмечу, что от замены до замены заботливый владелец должен проезжать не более 7,5 тыс. километров в смешанном цикле езды и не более 10 000 км при движении преимущественно по трассам, причем с разумными скоростями», — сказал Ревин.

По его словам, если замечено повышенное потребление масла, то оно либо выливается на дорогу, либо сгорает. Среди основных причин утечек — негерметичность сальников коленчатого и распределительного валов, прокладок поддона и клапанной крышки, а также, в более редких случаях, магистралей слива масла турбокомпрессора.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

«В моторное масло может попадать топливо. Такая ситуация возможна на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает, например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Масло разжижается, его свойства ухудшаются. Растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников», — сказал эксперт.

Кроме того, высокий уровень масла в моторе возможен зимой, когда водитель совершает короткие поездки. В этом случае форсунки подают много топлива, которое частично попадает в поддон, откуда испаряться уже не успевает.

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