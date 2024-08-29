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Пьяный водитель без прав протаранил школу, пытаясь играть в гонки с ГИБДД

Пьяный водитель без прав протаранил школу в Ханты-Мансийске, уезжая от ГИБДД

Пьяный водитель протаранил стену школы в Ханты-Мансийске, пытаясь уйти от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления ГИБДД.

По данным ведомства, в такой ситуации водитель оказался, решив совершить прогулку на автомобиле с другом после употребления спиртных напитков. Мужчина рассчитывал, что ночью не наткнется на правоохранителей, а, поняв, что ошибся, попытался проигнорировать сигнал сотрудников ДПС об остановке.

Сообщается, что мужчина врезался в школу при пересечении перекрестка во время погони ГИБДД, после чего попытался сбежать. После задержания освидетельствование с помощью алкотестера подтвердило, что он находился в нетрезвом состоянии. У мужчины не было при себе водительских прав.

До этого в Волгограде сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя стрельбой по колесам.

Ранее в Кирове использовали «живой щит» из авто во время погони ГИБДД.

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