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Суд не стал арестовывать гонщика Ferrari Джошуа Карту в Петербурге

Суд в Петербурге отпустил гонщика Джошуа Карту, обвиняемого в аферах на $233 млн

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jcartu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Санкт-Петербурге суд освободил израильского гонщика и блогера Джошуа Карту, который обвиняется в международном мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Он был задержан сотрудниками российского отделения Интерпола в аэропорту Пулково в середине августа.

Отмечается, что прекратить производство по ходатайству об аресте Карту просил прокурор. Он объяснил, что основания, по которым задерживали мужчину, отпали, из изолятора временного содержания его также отпустили.

Защитники с позицией прокурора согласились, так как инициатор розыска не представил российским властям поручение на экстрадицию задержанного.

45-летний уроженец Канады и гражданин Израиля Джошуа Карту был объявлен в международный розыск США. Американские и канадские власти обвиняют его в нелегальной торговле бинарными опционами с территории Израиля и обмане инвесторов почти на $233 млн с 2013-го по 2017-й год.

Карту называет себя пилотом гоночной команды Ferrari Challenge, имеет коллекцию люксовых автомобилей, включая Rolls-Royce и разные модели Ferrari. Последнее время он проживал в Москве, в апартаментах «Москва-Сити».

До этого стало известно, что футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков собрал 160 автоштрафов на 160 тыс. рублей всего за полтора года. По его данным, спортсмен ездит на BMW X5 M.

Футболист стал чаще нарушать ПДД после перехода в «Зенит». При этом машиной футболиста иногда пользуется его возлюбленная Анна, которая в конце июля также получила штраф за превышение скорости.

Ранее сообщалось, что в России самый крупный штраф за нарушение ПДД составил 400 тысяч рублей.

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