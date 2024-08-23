В Москве перевернулось такси

На Кутузовском проспекте в Москве в пятницу вечером, 23 августа, перевернулся автомобиль такси. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на месте находятся сотрудники скорой помощи. О пострадавших пока не сообщается.
В пресс-службе московского главка МВД России сообщили, что информации о пострадавших не поступало.
До этого сообщалось, что в сентябре цены на такси в России могут вырасти, так как в силу вступят новые требования к страхованию перевозчиков. Перед этим в России приняли закон, предусматривающий введение в стране обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Получить полис таксисты смогут при наличии разрешения на работу, которое выдают только если есть путевой лист с отметкой о прохождении ежедневного техосмотра и выполнении других требований. Сообщалось, что большинство таксистов (75%) до сих пор не оформили необходимые документы для работы с сентября и не смогут выйти на работу.
Ранее пьяный таксист восславил Бога и попросил шоколадного торта у гаишников.