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Пьяный таксист восславил Бога и попросил шоколадного торта у гаишников

Пьяный таксист из Сочи попросил у гаишников шоколадного торта и попал на видео

В Сочи задержали пьяного водителя такси, который прославлял Бога и просил у сотрудников ДПС шоколадного торта. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Граждане сообщили в полицию, что по Курортному проспекту двигается такси марки Hyundai, водитель которого опасно маневрирует, чем создает угрозу для других участников дорожного движения. Инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 49-летний местный житель с явными признаками опьянения», — говорится в публикации.

При задержании мужчина вел себя неадекватно: оскорблял сотрудников ДПС, кричал матом и просил сладостей с чаем. Водителя арестовали.

До этого в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился на Лермонтовском проспекте. На кадрах заметно, как женщина перебегает пешеходный переход. Один из водителей успел притормозить, второй, таксист, не смог остановиться и влетел в нее.

В результате пострадавшая упала на асфальт. Очевидцы помогли ей подняться. Водитель вышел из машины, после чего посадил в машину и увез. На данный момент мотивы мужчины неизвестны.

Ранее стало известно о связи проблем с талонами в ГИБДД с коррупцией.

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