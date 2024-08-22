Звезда «Зенита» стала жертвой обмана экс-возлюбленного Бузовой

Футболистка «Зенита» Лина Якупова стала жертвой мошенника Радия Лебедева, который также известен как рэпер Radiy. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«С рэпером девушка познакомилась в соцсетях в 2021 году — сначала он предложил купить Mercedes E-класса, потом Porsche Cayenne, а напоследок «Гелик». Автомобили планировалось продать и заработать на разнице. Футболистка переводила суммы, а вот бизнесмен авто не отправлял», — говорится в публикации.

Впоследствии рэпер заявил, что у него возникли проблемы с законом, и убедил футболистку оплатить ему адвоката. Якуповой пришлось взять четыре кредита. Затем спортсменка поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию, заявив, что потеряла из-за рэпера 11 млн рублей. Отмечается, что от Лебедева девушка получила обратно только 900 тыс. рублей, после чего он пропал.

Радий Лебедев выдавал себя за успешного бизнесмена, также у него был роман с певицей Ольгой Бузовой. В прошлом году суд приговорил его к трем годам условно за мошенничество — мужчина брал деньги с клиентов для покупки автомобилей с несуществующих аукционов и затем пропадал.

До этого сообщалось, что дагестанский экс-боец UFC Мухаммад Мокаев, который просил не упоминать Россию в качестве места своего рождения, попал в ДТП возле Хасавюрта.

«Он ехал вместе с другом к своей семье, которая, в отличие от него, не эмигрировала из родной республики в Великобританию. Mercedes-Benz AMG A35 (стоит в районе 4 млн рублей) ММА-шника улетел в кювет после столкновения — левое крыло и колесо смяло, лобовое стекло треснуло, задняя часть сохранилась», — указывал Mash.

Спортсмена вытащили из салона очевидцы. Он попросил их не делать фотографии.

Ранее сына продюсера Виктора Цоя задержали за пьяную езду.