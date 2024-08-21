Россиянам рассказали, как обезопасить себя от покупки машины в залоге

Чтобы не приобрести на вторичном рынке автомобиль, который находится в залоге у банка или автоломбарда, следует проверять его по базе данных залогового имущества и получить подтверждающую справку у нотариуса, что на момент сделки автомобиль не находится в залоге. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Всегда нужно проверять автомобиль через нотариальный реестр залогового имущества и отмечать в поиске, чтобы проверка велась еще и по базе Федресурс. Если автомобиля нет в реестре, будет не лишним обратиться к нотариусу и получить подтверждение, что автомобиль не находится в реестре», — сообщил Шелков.

Такой документ позволит обезопасить покупателя автомобиля от ситуаций, когда информация о залоге подгружается в базу данных с задержкой. Имея на руках такой документ, покупатель с большой долей вероятности сможет подтвердить в суде, что является добросовестным приобретателем, если на автомобиль обратит взыскание банк или автоломбард по долгам прежнего хозяина, аргументировал эксперт.

«В договоре купли-продажи также следует прописать гарантию продавца, что автомобиль не заложен и не является предметом спора, и его обязательство возвратить полную стоимость, если претензии появятся. Злоумышленник, который продает заведомо кредитный автомобиль, побоится подписывать такой документ», — заключил Шелков.

Ранее россиянам рассказали, какой подержанный автомобиль можно купить за 1,5 млн рублей.